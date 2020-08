Welke 'stille' Friese helden staken de handen uit de mouwen in de coronacrisis?

Daarom maken ze een boek over deze zogenoemde 'stille helden' uit de coronatijd, zodat we in de toekomst ook met een positief en trots gevoel kunnen terugkijken op deze periode.

In het boek komen 48 verhalen van mensen die op hun eigen manier iets bijzonders hebben gedaan in de coronacrisis. De initiatiefnemers zoeken naar heel uiteenlopende verhalen. "Er zijn heel veel mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet. We zijn op zoek naar heel diverse verhalen, zodat iedereen zich kan identificeren met een verhaal uit het boek", legt Juliën Paul Jukema uit.

Verhalen verzamelen

Om al deze verhalen te verzamelen en te selecteren, werken Jukema en Overgaag samen met 32 vrijwilligers. Jukema: "Al deze mensen helpen vanuit hun beroep mee om die bijzondere verhalen te verzamelen. We zijn vooral op zoek naar de verhalen van stille helden die anders verloren gaan. Het zijn juist de mensen die niet in de media komen die mooie verhalen hebben."

Bescheiden Friezen

Ondertussen zijn de eerste nominaties binnen. Vanuit Fryslân blijft het echter stil, zegt Jukema. "We hebben nog geen nominaties ontvangen uit Friesland, misschien wel omdat Friezen zo bescheiden zijn", lacht hij. Daarom de dringende oproep aan iedereen in Fryslân om stille helden door te geven. "Hoe klein sommige daden ook lijken, elk verhaal is welkom."

Het boek verschijnt in november, is de planning.