Friese en Bildtse 'bordjesboeketten' in Franeker en Sint Annaparochie

De namen op de bordjes zijn in het Fries en Bildts. Ze verbinden daarmee de taaldiversiteit in Waadhoeke aan biodiversiteit. Er zitten mooie namen bij, zoals Blauwe skoentsys, Ingelwuttel (Bildts) en Juffer Lizeblom en Fûgelwikke (Fries)? In totaal zijn er 17 Friese en Bildtse bloemen- en kruidennamen in de 'bordjesboeketten' opgenomen.

Waadhoeke is vorig jaar begonnen met het omvormen naar ecologisch beheer van de bermen. De bordjes zijn bedoeld om vooral het gesprek over biodiversiteit op gang te helpen. Wethouder Jan Dijkstra: "Het zou mooi zijn als de inwoners naar aanleiding van die bordjes eens googelen en met elkaar in gesprek gaan."