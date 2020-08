Washandje als symbool om bewust met water om te gaan

"Het idee is dat we de voorstelling met de gasten op de camping maken", vertelt Wini Weidenaar, woordvoerder van Vonketon en betrokken bij dit project. "We nemen de wandhandjes mee en het idee is om daarmee een kunstobject te maken. We doen dat bewust met washandjes omdat mensen zich vroeger met washandjes wasten. Tegenwoordig staan we iedere dag onder de douche, waarmee we veel water verkwisten."

Bewustwording

Met dit project willen de initiatiefnemers mensen bewust maken. "Teruggaan naar het washandje is wellicht iets te veel van het goede, maar we kunnen er wel over nadenken. De meeste mensen douchen 8 minuten, maar wanneer we dat naar 4 minuten zouden terugbrengen, dan scheelt dat al heel veel. Wanneer je je beseft dat op sommige plekken mensen geen drinkwater hebben en wij ons daarmee afspoelen, is dat best gek."

Net op het moment dat de hittegolf begint, is het volgens Weidenaar een goed moment om de voorstelling te spelen. "Je kunt zaken ook anders doen, bijvoorbeeld de tuin sproeien met regenwater in plaats van drinkwater." De initiatiefnemers kiezen bewust voor de camping als decor. "We willen het ludiek houden en kiezen voor een leuke sfeer in plaats van met het bestraffende vingertje te wijzen."