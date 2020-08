Bakkers, slagers en groenteboeren plukken de vruchten van coronatijd

Eten met een verhaal

Volgens Ronde heeft de coronacrisis consumenten aan het denken gezet over de vraag waar hun producten vandaan komen. "Mensen zijn zich gaan afvragen waar hun producten vandaan komen. Wij hebben een webshop waar producten van lokale ondernemers op staan, zodat je precies weet waar je producten vandaan komen. Bepaalde producten gaan echt hard", ziet ook Ronde. "Tegelijkertijd is dat wat heel veel boeren willen: zo veel mogelijk lokaal producten verkopen. Dit is precies waar we het voor doen. Ze nemen het heft in eigen vork door zelf te bepalen waar hun producten naartoe gaan."

Bijzonder jaar

Ronde merkt dat steeds meer boeren zich aansluiten bij De Streekboer. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe producenten. Zelfs tijdens de zomervakantie zien we nog dat de vraag naar lokale producten toeneemt. Het is een bijzonder jaar, hoe je het ook wendt of keert."