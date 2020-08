PlusBus Opsterland rijdt weer, maar wel mondjesmaat

Metje Leijenaar is hoofdcoördinator van de PlusBus en legt uit hoe dat mondjesmaat vervoer er uitziet. "We nemen niet alle ritten aan. Dat betekent dat we rolstoelvervoer niet doen en in het weekend nog niet rijden. De mensen die meerijden, moeten een mondkapje dragen en vooraf hun handen ontsmetten. Ze mogen zelf ook niet de deur open en dicht doen, dat doet de chauffeur. We willen deze maand eerst even zien hoe het loopt voordat we het aantal ritjes mogelijk weer opschalen."

Voorzichtige vrijwilligers

De PlusBus wordt bestuurd door veel vrijwilligers die al op leeftijd zijn. Een groot deel van deze vrijwilligers heeft bij Leijenaar aangegeven dat ze vooralsnog niet op de bus willen rijden. "Een derde van de chauffeurs heeft aangegeven dat ze wel weer willen rijden, maar de rest eigenlijk nog niet. Die willen het eerst nog even aanzien. Toch starten we de bus weer op, want de vraag is groot."

Langer onderweg

Door alle maatregelen zijn chauffeurs langer bezig om mensen op te halen en te vervoeren. Leijenaar: "We hebben nu meer tijd nodig om mensen te laten instappen. De bussen moeten bovendien tussendoor schoon worden gemaakt, dus we hebben minder ritten op een dag." Toch is Leijenaar blij dat de bus weer rijdt. "Hier doen we het voor."