Fraudehelpdesk waarschuwt voor valse WhatsApp-berichtjes

Door het coronavirus hebben steeds meer mensen online contact met elkaar. Dat zijn ook oudere mensen, die niet veel ervaring hebben met social media. Een doelgroep waar internetcriminelen zich nu op focussen. "Mensen krijgen een WhatsApp-berichtje van hun zoon of dochter met de boodschap dat ze een nieuw nummer hebben", legt Tanya Wijngaarde uit. "Na een aantal berichtjes melden ze dat ze een financieel probleem hebben en vragen ze om een bedrag voor te schieten. Zo'n berichtje ziet er levensecht uit. Criminelen gebruiken bijvoorbeeld ook de foto van de zoon of dochter. Daarmee denken de slachtoffers dat iemand echt in nood zit en maken ze geld over om te helpen."

Ruim 2 miljoen euro

Na het overmaken van het geld blijkt dat het niet om de zoon of dochter gaat, maar om een crimineel. Het is een truc waar veel mensen intrappen, weet Wijngaarde. In de eerste helft van dit jaar zijn er al meer dan 6400 meldingen bij de Fraudehelpdesk binnengekomen. Het aantal slachtoffers ligt landelijk op ruim 800 mensen. "Gemiddeld weten criminelen een slachtoffer op deze manier zo'n 3000 euro af te troggelen. Daarmee staat de teller al op dik 2 miljoen euro aan schade. Helaas krijg je als slachtoffer geen cent terug."

Altijd bellen

Wijngaarde waarschuwt iedereen die een berichtje krijgt van een familielid met de mededeling dat hij of zij een nieuw nummer heeft. "Bel mensen altijd op om te controleren of dat echt het geval is, voordat je het nummer verandert. Maak bovendien nooit geld over wanneer iemand daar online om vraagt. Doe dat alleen wanneer je met iemand hebt gebeld en zeker weet dat dit echt je zoon of dochter betreft."

Meer tips

Om meer aandacht te geven aan deze vorm van criminaliteit start de Fraudehelpdesk maandag met een grote campagne op social media. Ook is er aandacht voor datingfraude en nepadvertenties. Op de website fan de Fraudehelpdesk vind je meer tips om geen slachtoffer te worden van internetcriminelen.