Vier spelers VV Kollum in quarantaine na coronavirus bij ploeggenoot

De speler die het coronavirus heeft, had zich vrijdag laten testen. Een dag later kreeg jij te horen dat hij het virus heeft. Op dat moment speelden zijn ploeggenoten een oefenwedstrijd in en tegen Genemuiden. Dat duel is toen gestaakt en de Kollumer spelers zijn naar huis gegaan.

De GGD heeft daarna een contactonderzoek gedaan onder de spelers en begeleiders van de selectie. Na dat onderzoek hebben dus vier spelers het advies gekergen om veertien dagen in quarantaine te gaan. De ploeg traint de komende twee weken ook niet.

Het bestuur van de voetbalclub heeft besloten om het jaarlijkse Lauwersmeertoernooi, dat op 15 augustus zou worden gehouden, af te gelasten.