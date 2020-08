Amerikaanse ambassadeur in Fryslân: Nederlandse corona-aanpak is voorbeeld

"We konden dit jaar niet de Fietselfstedentocht doen", zegt Hoekstra. "Dus we hebben besloten dat we heel Nederland willen zien: twaalf provincies in zeven dagen. Het gaat erom dat we iedere dag iets meer leren over Nederland." En op de fiets is het redelijk veilig, want dan is het eenvoudig om anderhalve meter afstand te houden, volgens Hoekstra.

Op de vraag of zijn land nog iets kan leren van de aanpak hier en in Europa, zegt hij: "Je moet goed weten dat we dit in Amerika op vijftig verschillende manieren hebben aangepakt. Alle staten hebben hun eigen plannen. Ik vind dat de Nederlandse regering het vrij goed heeft aangepakt. Ik moedig veel van onze staten aan om te kijken naar hoe Nederland het heeft gedaan. Daarbij heeft het behoorlijk goede resultaten behaald.."

"Koningskrab kaviaar"

Nadat de ambassadeur, die de Elfstedentocht vier keer gefietst heeft, in Wolvega aankwam, trof hij daar commissaris van de Koning Arno Brok in het restaurant van Jan Smink, die daar speciaal de deuren voor had geopend. Na de koffie en thee met oranjekoek is die bijeenkomst afgesloten met een glas champagne. Smink: "We hebben een mooie amuse gemaakt met koningskrab kaviaar, ingemaakte komkommer en saffraan."