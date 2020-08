Partuur Bergsma wint derde finale op rij van Van Zwieten

Het partuur van Van Zwieten won in de eerste omloop met 5-3 en 6-4 van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Daarna, in de strijd om de premie of niets, waren Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra de tegenstanders. Dat partuur heeft dit seizoen een overwinning achter de naam, en is niet zo oppermachtig als vorige jaren. In een aantrekkelijke strijd pakten Van Zwieten c.s. een voorsprong, maar het partuur van Van der Bos kwam terug tot 5-4. Maar in dat eerst was het snel afgelopen, mede door twee bovenslagen van Renze Pieter Hiemstra.