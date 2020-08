Cedric Dedecker tekent nog jaar bij basketbalclub Aris bij

Dedecker is de zevende speler die bij de club blijft. "Het is altijd positief als je een jong talent een extra jaar aan de club kunt binden. Met Cedric hebben we opnieuw extra scorend vermogen en creativiteit aan de bal wat ons afgelopen seizoen al meerdere malen een boost heeft gegeven", zegt coach Ferried Naciri.

De selectie telt tot nu toe acht spelers. Aris denkt de komende dagen de selectie rond te maken.