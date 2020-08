Veel nieuwe gezichten in 1e klasse fierljeppen

Senioren

Bij de senioren is de grootste naam die terugkomt die van 7-voudig Fries- en Nederlands kampioen Bart Helmholt. Hij zette in 2016 een punt achter zijn fierljepcarrière, maar wil nog één keer alles uit de kast halen om 22 meter te springen. Helmholt staat voorlopig tweede in het klassement, achter Ysbrand Galama. Age Hulder uit Burgum is oud-Fries en Nederlands juniorenkampioen. Hij komt na 2 jaar afwezigheid als nummer 8 ook terug in de Topklasse.

Oane Galama is 2-voudig Fries en Nederlands kampioen. Hij kwam dit jaar terug uit Nieuw Zeeland en staat op de 12e plek in het klassement. Hij promoveert wel naar de 1e klasse, maar gaat daar de komende zes wedstrijden in de overgangsklasse beginnen. Alleen de acht beste ljeppers zitten in de Topklasse.