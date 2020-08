Nutte van Belzen: jonge arts én ondernemer

Toen hij bezig was met zijn studie geneeskunde in Groningen, richtte hij in 2016 de start-up CC Diagnostics op. In dit bedrijf werkt hij aan nieuwe methoden om in een vroeg stadium baarmoederhalskanker op te sporen. Dat deed hij met twee andere studenten van de RUG. Inmiddels is afscheid genomen van die andere studenten en werkt Nutte nu met Arnoud Huisman die veel ervaring heeft binnen de Life Sciences-industrie.

In het Leeuwarder ziekenhuis MCL werkt hij als arts-assistent neurologie. Dat hij op zo'n jonge leeftijd al is afgestudeerd, komt omdat hij een vroege leerling was en op de basisschool een groep heeft overgeslagen. Daarom begon hij op 17-jarige leeftijd al met de studie geneeskunde en was hij op zijn 23ste afgestudeerd.