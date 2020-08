Cambuur weer onder vergrootglas: "Kregen complimenten van de autoriteiten"

In juli was Cambuur tegen ONS Sneek de eerste betaalde voetbalclub die weer een wedstrijd speelde. Toen bracht het al veel werk met zich mee, maar dat was nu nog veel extremer. "Er zijn flinke draaiboeken voor zo'n oefenwedstrijd, die hebben we normaal niet. De organisatie is de hele week druk geweest", zegt De Graaf, die zag dat zijn club ook zaterdag weer onder een vergrootglas lag. "Ja, dat merk je wel. We hebben wel verantwoording af te leggen. De gemeente kijkt mee, de politie kijkt mee, de GGD kijkt mee. Dus je moet niet zomaar wat doen. We kregen van de autoriteiten de complimenten", concludeert de directeur tevreden.