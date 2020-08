Dichters werken week lang in tweetallen aan 'doorgeefgedicht'

"Het is een beetje een avontuur", zegt Spoelstra. "Voor ons was het ook een experiment, maar we vinden dat we het goed hebben gedaan. We hopen ook dat de anderen er nu mooi mee verder kunnen."

Nu moeten ze het dus loslaten. "Dat is wel lastig, ja", erkent Rein de Lange. "Ik vroeg me wel een beetje af: wat zou ik nu zelf doen, hoe zou ik er richting aan geven? Maar dat doen we niet. We moeten het open laten, want anders vul je het al in en dat moet niet. Dat is wel een valkuil."