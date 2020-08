Cambuur wint van eredivisionist PEC Zwolle: "We zijn aardig op weg"

2-0 winst dus, tot tevredenheid van trainer Henk de Jong, die zegt dat hij goede dingen van z'n ploeg zag. "We hebben een heel brede selectie en we zijn aardig op weg." Hij wil langzaam maar zeker spelers meer minuten geven. "Maar dat is wel vervelend, want dan moet je er ook jongens naast zetten. Maar er moet strijd komen voor de basisplaatsen, dat komt er nu ook."

De Jong noemt Ragnar Oratmangoen specifiek. "Als ik zie hoe hij nu speelt, daar geniet ik van. Vorig jaar, toen hij hier kwam, dacht hij dat hij hard trainde, maar dat deed hij eigenlijk niet. Nu heeft hij een hele slag gemaakt."

Vader en zoon

Cambuur - PEC Zwolle was ook een strijd tussen vader en zoon. Vader Gerald van den Belt is financieel directeur bij Cambuur, Thomas van den Belt is speler van PEC Zwolle. "Deze ga ik nog wel even horen, denk ik", zegt zoon Thomas. "Ik heb vanavond inderdaad meer praat dan hij", zegt Gerald.

Vader Gerald en zoon Thomas van den Belt: