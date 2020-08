Cambuur wint met overtuiging van eredivisionist PEC Zwolle

Daarna was Jamie Jacobs ook dicht bij een doelpunt, uit een voorzet van Jarchinio Antonia, maar zijn poging ging naast.

Tien nieuwe spelers

Na rust bleef bij Cambuur alleen doelman Pieter Bos staan. Henk de Jong stuurde verder tien nieuwe spelers het veld in. Ook zij hielden de controle, Ragnar Oratmangoen had twee grote kansen op de 2-0. Eerst lag doelman Mike Hauptmeijer in de weg, daarna schoot Oratmangoen naast.

Giovanni Korte scoorde daarna wel, op zijn verjaardag. De verdediging van Zwolle verwerkte een voorzet van Issa Kallon niet goed, waarna Korte kon profiteren.

Pas tien minuten voor tijd werd Zwolle een paar keer gevaarlijk. Twee keer hield Bos een inzet van Mike van Duinen tegen, en daarna ook een van Destan Bajselmani. Cambuur was nog vaker gevaarlijk: Kellian van der Kaap kwam in scoringspositie, maar maakte het Hauptmeijer niet lastig genoeg met z'n kopbal. Oratmangoen raakte nog de paal.

Vrijdag weer

Komende vrijdag speelt Cambuur opnieuw een oefenwedstrijd. Dan gaat de ploeg van Henk de Jong op bezoek bij FC Emmen.