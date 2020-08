SC Heerenveen begint oefencampagne met verlies bij NAC Breda

In de eerste helft ging het behoorlijk gelijk op. De ploeg van Johnny Jansen had meer balbezit, maar de betere kansen waren voor NAC. Robin Schouten en Sydney van Hooijdonk schoten allebei in het zijnet. Van Hooijdonk scoorde kort voor rust wel, maar deed dat toen vanuit buitenspelpositie. Voor Heerenveen probeerde Ibrahim Dresevic het met een vrije trap, maar die eindigde in de muur.

Elf andere spelers

Twintig minuten na rust stuurde Johnny Jansen elf nieuwe spelers het veld in. Veel kansen waren er niet meer, tot een minuut voor tijd. Thom Haye stuurde Finn Stokkers met een pass de diepte in. De spits legde de bal in de verre hoek, achter Jan Bekkema.

Basisdebuut Timo Zaal

De 16-jarige Ljouwerter Timo Zaal maakte zijn basisdebuut. "Het ging wel redelijk voor m'n gevoel", zegt hij. "Heel mooi dat de trainer mij de kans geeft, het is nu aan mij om de kans te pakken." Ook Ajax was geïnteresseerd in de Leeuwarder, die er toch voor koos om bij Heerenveen te blijven. "Dat was een moeilijke keuze, want Ajax is een grote club. Maar ik wil hier snel in het eerste komen en m'n kans pakken."

De reaksje fan trainer Johnny Jansen: