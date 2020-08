Voetbalwedstrijd Kollum gestaakt omdat speler coronavirus heeft

De testuitslag werd zaterdag tijdens de wedstrijd bekend. "Je vergeet even dat je voorzitter bent, maar toch moet je daar wel aan denken. Er is deze week nog getraaind, dus dan moet je ook denken om de gezondheid van andere mensen."

GGD komt met instructies

Nu is het de vraag of andere spelers van Kollum, die donderdag met de besmette speler hebben getraind, het virus ook hebben. "We hebben alle namen doorgegeven aan de GGD, ze worden allemaal benaderd met instructies. Dat is hoe we hiermee om moeten gaan."

De stand was 6-0 toen de wedstrijd werd gestaakt. "De jongens zijn direct in de auto gestapt, hebben niet meer gedoucht of in de kantine geweest." De spelers van Genemuiden hebben later nog een onderlinge wedstrijd gespeeld, met alleen eigen spelers.

Voorzitter zelf ook in quarantaine

Schat moet nu zelf ook in quarantaine, want zijn zoon woont nog thuis. "Maar we kunnen online heel veel, daar maak ik me geen zorgen over. Mijn zon heeft ook nog niet veel klachten, dus we hopen dat het allemaal meevalt."

VV Kollum organiseert ieder jaar ook het Lauwersmeertoernooi. Dat is dit jaar op 15 augustus. "Daar moeten we nog even over nadenken en we moeten met de GGD overleggen over wat wijsheid is", zegt Schat.