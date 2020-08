Pieter Weening Classic gaat dit jaar wel gewoon door

Normaal gesproken wordt het evenement, dat genoemd is naar de bekende fietser uit Harkema, verreden in het weekend voor de Profronde Surhuisterveen. De Profronde gaat dit jaar niet door. Daar komen normaal gesproken tienduizenden mensen op af en dat kan nu niet.

Vanwege het coronavirus veranderen er wel wat zaken. De start en finish is bij het schaatsterrein aan de Vierhuisterweg, deelnemers starten in verschillende tijdsblokken en het is dit jaar verplicht om je van tevoren aan te melden.