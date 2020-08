Standbeelden in bossen bij Oldeberkoop; ook plek voor 'stoute' beelden

In Oldeberkoop zijn nog niet dergelijke beelden binnengebracht. Bij de opening waren twee levende standbeelden die Pieter Stuyvesant en Columbus moesten voorstellen. "Die hebben goede dingen, maar ook stoute dingen gedaan", vertelt Peter Hiemstra van de organisatie.

Hij heeft aangegeven dat als zulke beelden beschikbaar komen, dat hij ze dan wel wil hebben. "Ik wil de discussie niet uit de weg gaan. Je kunt beelden van de sokkel halen en wegmoffelen, maar ik denk dat je beter het verhaal kunt vertellen, met een educatief programma."

20 beelden

In de kunstroute zijn 20 beelden opgenomen: zeven daarvan zijn nieuw. "En we hebben 4 tijdelijke beelden die anders bij Open Stal te zien zouden zijn, maar dat gaat niet door. Er is een nieuw beeld van Gerrit Terpstra en er zijn twee verweesde beelden die niet meer pasten op hun oude plek. "Het beeld Elandlinde stond in Groningen, maar paste niet meer in de nieuwe plannen. Het past nu prachtig in ons Koepelbos, op een plek waar vroeger een schedel van eland gevonden is."

De organisatie wil niet elk beeld hebben. "We kijken naar kwaliteit. Een beeld van Michael Jackson hoeven we niet te hebben."

7 kilometer

De route is 7 kilometer lang door de bossen. "Mensen kunnen een boekje bij de VVV en restaurants halen, dat kost niets. De route is helemaal coronaproof."