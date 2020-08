Stel ziet elkaar na vijf maanden weer: "Ik kan het niet beschrijven"

Als Susan op Schiphol is aangekomen, knuffelt ze flink met Egbert. Ze houdt het ook niet droog. Ze was bang dat ze het land niet in mocht. Ook voor Egbert was het emotioneel. "Ik kan het gevoel niet beschrijven."

Ze zijn van plan om te trouwen en bekijken waar dat het beste kan, in Nederland of Amerika. "Alles om maar niet weer uit elkaar te hoeven."