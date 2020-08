Steeds meer grootwinkelbedrijven verkopen Terschellinger kaas

Dat zijn de anderhalf miljoen liter van de biologische boeren die eerder ook al tot kaas werd verwerkt plus nog eens anderhalf miljoen liter van de 'gewone' boeren op het eiland.

Het is belangrijk voor de toekomst van de fabriek dat zes miljoen liter nodig heeft, de boeren en de weidevogels. In vijf jaar tijd heeft elke boer zeker 20 procent van zijn land ingericht voor weidevogels als onderdeel van dit project waarin Vogelbescherming Nederland ook een belangrijke rol speelde.

"Landelijk zijn we bij de Coop terecht gekomen of komen nog. En ook bij de Spar en de Hema. Dat zijn zomaar drie merken waar we landelijk met één of meer leeftijden vast in het assortiment terecht zijn gekomen. Dat zijn wel namen", zegt Wim Meure-Buren van de fabriek waar hij mede verantwoordelijk voor is.

Duitse retailer

Twee weken geleden is daar nog een grote Duitse retailer bij gekomen. "Ook erg leuk", zegt Meure-Buren want "veel Duitsers komen hier ook op vakantie en die ziet het ook zitten om de eilandkaas te verspreiden."

Het wordt ook steeds drukker in het winkeltje bij de fabriek. De groei kan ook heel hard gaan omdat de markt zo groot is. Daarbij speelt het 'merk' Terschelling een belangrijke rol: "Ja, Terschelling is gewoon een merk. Niet alleen in kaas. Heel veel mensen hebben een goede herinnering aan vakantie vieren op Terschelling en als de kaas dan wordt gegeten, heeft dat een bijzonder smaakje", maakt Meure-Buren duidelijk.