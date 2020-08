Kunstenaar Christiaan Kuitwaard vraagt met boek aandacht voor biodiversiteit

Met dichter Jan Kleefstra maakte hij het boek Veldwerk. "Ik wilde wat doen aan de teloorgang van de biodiversiteit. We hebben anderhalf jaar lang elke week een natuurgebied bezocht. Daar zaten we dan een uur. Ik maakte een aquarel, dat is een verwerking van wat ik heb gezien, 50 procent van het landschap en 50 procent van mezelf. Jan noteerde in dat uur wat hij hoorde aan vogelgeluiden."

Hij maakte daar natuurlyriek van. "In het boek zijn heeft hij dat er met de hand onder de aquarel geschreven. Dus je ziet en leest het landschap op een bepaalde tijd. Het is een eerlijke beleving die letterlijk op die plek is ontstaan."

In het boek staan ook 16 essays. "We hebben mensen gevraagd om over dit probleem te schrijven om zo de aandacht te vragen van de mensen en ze te betrekken bij dit probleem."