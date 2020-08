KNRM waarschuwt strandgangers voor stromingsgevaar in de zee

"Het is dit jaar net zo druk als anders. Ameland, en de stranden, zit vol met toeristen en dagjesmensen", vertelt Cor de Jong, secretaris van de KNRM op Ameland.

Mensen van de reddingsmaatschappij houden ook dit jaar weer toezicht op afgebakende plekken op het strand, vanwege het gevaar van de zandbanken. "Voor de kust liggen zandbanken. Tussen die zandbanken zitten openingen van zo'n 15 tot 30 meter. Het water, dat naar het strand toestroomt, gaat ook weer terug en dan gaat het door zo'n mui richting de ze. Juist in zo'n mui staat heel veel stroming. De dieptes kunnen ook variëren. Als je in een mui terecht komt, is het onmogelijk om terug te zwemmen. Je wordt gewoon weggezogen."

Reddingsposten

De KNRM heeft dit jaar al vaak mensen uit zee gehaald die in de problemen waren geraakt. "We staan er met twee posten op het strand, die houden constant de boel in de gaten. En nog een post die wat hoger staat en alles kan overzien. Dus als er iets is, grijpen ze direct in."

Niet op eigen houtje

De Jong zegt nadrukkelijk dat mensen zich aan de regels moeten houden die zijn aangegeven op het stuk strand dat afgezet is om veilig te zwemmen. "Ga niet op eigen initiatief iets doen. Kom je in zo'n mui, ga dan met de stroming mee en probeer elders aan land te komen. Zwem er beslist niet tegen in, zelfs een geoefende zwemmer lukt dat niet. Die stroming kan wel oplopen tot acht kilometer per uur. "