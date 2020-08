Vogelwacht Balk tegen bouw villapark in succesvol weidevogelgebied

Dit najaar nog moet de schep de grond in, zegt directeur Hans van der Mijl van Kontour Vastgoed fan It Hearrenfean. "De gemeenteraad neemt als het goed is in september een besluit. Dan willen we toch echt graag snel beginnen. Volgend jaar kan dan de bouw van de villa's beginnen." Dat is al ôfhinklik fan de ferkeap fan de hûzen.

Van der Mijl is ervan overtuigd dat hij de villa's zo verkocht heeft. "Er is zeker een markt voor. Het klopt, ze zijn duur. De goedkoopste zijn rond de zes ton, de duurste goed een miljoen. Maar een vergelijkbaar project bij Delfstrahuizen was snel verkocht. Dat verwacht ik hier ook."