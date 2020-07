Pele van Anholt gaat weg bij NAC Breda en wil nu naar het buitenland

Van Anholt zat in de jeugd van SC Heerenveen, waar hij 149 officiële wedstrijden speelde. In 2016 ging hij naar Willem II en een jaar later naar Amerika. Daar stond hij onder contract bij LA Galaxy. Bij de ploeg uit Los Angeles kwam hij vanwege blessures niet verder dan vijf wedstrijden.

Twee jaar geleden kwam Van Anholt te spelen bij NAC Breda. Bij de Brabanders speelde hij in totaal 46 wedstrijden. Nu wil Van Anholt op zoek naar een club in het buitenland.