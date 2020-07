Traditionele kermis Sneekweek gaat door, exploitanten "vol gas naar Sneek"

Edwin Vader heeft zijn attracties meegenomen van Bergen op Zoom naar Sneek en is er heel blij mee dat hij weer aan de slag kan. "Sneek is een prachtig stadje, we voelen ons hier altijd welkom en er is hier altijd een leuke opgewekte sfeer."

De kermis is dit jaar natuurlijk wel anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. "De kermis is veel ruimer opgesteld en er zijn minder attracties", legt Vader uit. Verder is er een centrale in- en uitgang, zijn er looproutes en staan er overal desinfectiepunten. "Dat alles maakt het mogelijk dat de mensen veilig kermis kunnen vieren in Sneek en daar zijn we de gemeente heel erg dankbaar voor", zegt Vader.