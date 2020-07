Jumbo-Visma is eerste schaatsploeg op zomerijs van Thialf

"Het is wel fijn om hier weer te kunnen schaatsen. Thialf is weer open, dat is altijd goed", vertelt De Jong na afloop van haar eerste training. Speciaal om weer in Thialf te schaatsen, is het niet voor Kramer: "Als je 34 bent, dan is dat geen momentje meer. Het is prima, zoals altijd."

Verrast dat Jumbo-Visma de eerste ploeg in Thialf is, is Kramer niet. Volgens hem komt het doordat het zomerijs er later ligt dan vorig jaar. "Het is zes weken te laat en dat is ook de reden dat er deze week nog maar amper schaatsers zijn. Bijna iedereen is naar Inzell geweest, neemt deze week rust en begint volgende week weer."