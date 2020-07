VIDEO: Fierljeppen in Buitenpost

Livestreams Fierljeppen

Omrop Fryslân verzorgt deze zomer ieder weekend een livestream van het ljeppen in de 1e klasse.

Vrijdag 31 juli Buitenpost

Zaterdag 8 augustus Winsum

Zaterdag 15 augustus Grijpskerk

Zaterdag 22 augustus IJlst

Alle wedstrijden beginnen om 18.30 uur en zijn terug te vinden via Omrop Fryslân YouTube op onze website en de Omrop-app.

Het FK fierljeppen is op 5 september in Winsum en het NK is op 19 september in Burgum. Beide kampioenschappen worden live uitgezonden door Omrop Fryslân op tv.