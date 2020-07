"Mijn broer en ik doen ons best, ook in de toekomst zeilen de Brouwers"

Het verleden en de toekomst komen bij elkaar in de laatste uitzending van het Skûtsjesjoernaal, want vader en zoon Brouwer zijn te gast. Harmen Brouwer zou dit jaar debuteren in de SKS als schipper. Hij zeilde met zijn broer Sytze als bemanningslid mee op Heerenveen, maar is nu zelf de schipper van Langweer. De Jonge Jan is het nieuwe skûtsje. Hij had heel veel zin om de strijd aan te gaan met zijn broer, maar dat moet nu volgend jaar.