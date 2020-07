Atletiekbaan Heerenveen verandert voor Offerfeest in moskee

"Weet je wat het is", begint Slimane Elhilmi van de moskee zijn verhaal, terwijl hij nog de laatste rode linten op het veld van de atletiekbaan legt. Een groot veld wordt in kleine vakjes ingedeeld, die op anderhalve meter liggen. "Wij moslims hoeven geen groot paleis of kasteel om ons gebed te doen. We willen gewoon in contact staan met onze god en met elkaar.

Er kwamen zo'n 150 gelovigen op het Offerfeest af. "Daarom zijn we zo blij met de gemeente, dat we dit kunnen doen. De moskee is een periode dicht geweest en dan heb je even geen contact met elkaar meer. Gelukkig is dat nu weer anders."