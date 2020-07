Vrouw krijgt vier weken cel voor WhatsApp-fraude

Nadat ze eerder nog contact had gehad met haar dochter, kreeg de vrouw uit Franeker later op de dag een WhatsApp-bericht van haar dochter dat haar telefoon in de wasmachine was beland. De dochter zei dat ze betalingen moest doen, maar kon niet bij haar bankgegevens.

Het was echter niet haar dochter met wie ze contact had, maar de 39-jarige vrouw uit Heerlen. Ze vroeg of 'haar moeder' 1.400 euro wilde overmaken naar een bepaald rekeningnummer. Dat deed de vrouw.

Toen de echte dochter later die dag met haar moeder belde, bleek echter dat ze van niets wist en had de moeder door dat ze was opgelicht. Het geld was overgemaakt naar de bankrekening van de vrouw uit Heerlen. De dader is veroordeeld voor oplichting. De rechter bepaalde dat het slachtoffer haar geld terug krijgt.