Freedsmerk over trainers en toptalenten: "Je moet ze niet fysiek mishandelen"

De hele benadering en trainingsaanpak zou te ver gaan en vaak zelfs het predicaat 'mishandeling' verdienen. Maar moet een trainer, om van een talent een winnaar te maken, niet juist die grenzen opzoeken? "Als het mijn dochter was geweest, was ik even bij hem langsgegaan. Had hij het niet weer gedaan", zei de poelier koel.

Anderen wezen erop dat jonge sporters wel plezier moeten houden in de sport, ook als ze de top willen bereiken. "Er zijn grenzen aan de manier waarop trainers kunnen werken. Zelfs een Olympische medaille maakt niet alles goed!"