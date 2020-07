Doelman Erwin Mulder keert terug bij SC Heerenveen

Mulder speelde tussen 2015 en 2017 ook al in het Abe Lenstra Stadion en kwam tot 77 wedstrijden voor de Friezen. Hij maakte daarna een transfer naar Swansea, maar keert nu dus terug.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met het vastleggen van Mulder. "Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken. Dat was onze ambitie en dat is gelukt. Erwin kent de club, kent de eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en is dus wedstrijdfit."