Drukte op veerboten en strand: "Mensen staan hutjemutje op elkaar"

Al de hele dag zitten de boten vol. "Het was ontzettend druk", zegt verslaggever Joyce Kranenborg van RTV Noord. "Mensen komen van heinde en verre, ik sprak met mensen die om twee uur s'nachts uit Rotterdam vertrokken om hier te komen, omdat de fietsverhuur zei: kom vroeg, want ik weet niet of ik nog fietsen heb na de boot van half 10."

Afstand houden is aan wal al lastig, maar op de boot is het nog erger, zegt Kranenborg. "Die anderhalve meter is zeker niet van toepassing aan boord. Mensen gaan op het dek toch bij elkaar staan, daar staat het hutjemutje op elkaar. Dan hebben ze nog wel een mondkapje op, maar die doen mensen zo nu en dan ook af om te eten."