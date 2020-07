Vijf nieuwe coronagevallen; steeds meer mensen laten zich testen

Dat er maar vijf nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen, is volgens Kleinhuis positief: "Dat is natuurlijk maar een heel klein beetje op zo'n aantal. Wij mogen er heel tevreden mee zijn dat wij in het Noorden tot nu toe maar zo'n klein aantal besmettingen hebben." Die vijf nieuwe besmettingen zijn losse gevallen. "We hebben in Fryslân geen last van besmettingsbrandhaarden. Het zijn allemaal losse gevallen die het op verschillende plekken hebben opgelopen."

Zomerdrukte

Het is hoog zomer en smoordruk in Fryslân. Toch blijft het aantal coronabesmettingen hier laag. Volgens Kleinhuis heeft dat er voornamelijk mee te maken dat mensen zich hier goed aan de regels houden. Kleinhuis: "Het is te druk. Daar zijn we heel duidelijk over. Maar omdat we zo'n klein aantal besmettingen hebben, loopt het hier niet uit de hand. Dat zie je in de Randstad wel anders." Daarnaast zijn mensen in Fryslân veel in de buitenlucht, waar het besmettingsgevaar kleiner is dan in huis of de kroeg.

Mondkapjesplicht

In Amsterdam en Rotterdam geldt vanaf 5 augustus een mondkapjesplicht. In beide gemeenten moeten mensen dan op drukke plekken, zoals winkelgebieden en markten, een mondkapje op. In Fryslân is dat nog niet aan de orde. Kleinhuis: "Wij volgen dat van heel dichtbij en zijn benieuwd hoe dat gaat. Wij hebben op dit moment nog geen aanleiding om zo'n maatregel toe te passen."

"Ik ben wel blij dat we de mogelijkheid hebben, maar dan moet er wel iets aan de hand zijn. Het is wel een verplichting die je mensen oplegt en daar moet echt een reden voor zijn. Wij zijn eigenlijk best wel tevreden, ondanks de drukte."