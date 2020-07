Craig Osaikhwuwuomwan ook volgend jaar bij Aris

De 2.11 meter lange Craig O. is niet een onbekende op het Kalverdijkje. Het wordt zijn vijfde seizoen in Leeuwarden. Hoofdcoach Ferried Naciri laat in een reactie op de website van Aris weten dat hij erg blij is met de contractverlenging van een van zijn belangrijkste spelers: "Een van de redenen van ons succes in 2020 was de terugkeer van Craig in onze line-up na een lange blessure. Ik ben daarom ook verheugd dat Craig komend seizoen opnieuw voor Aris uitkomt en dat we ons werk van afgelopen seizoen ook met hem kunnen doorzetten."

Eerder was Aris al akkoord met vijf andere spelers over een contract voor volgend seizoen en werd point guard Chad Frazier aangetrokken. De selectie bestaat nu uit zeven spelers. De club zegt dat ze op korte termijn verwachten de selectie rond te maken.