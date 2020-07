Burgumer ondernemers boos over sluiting Rabobank-filiaal

Volgens Durk Mous, directeur van Rabobank Drachten/Noardeast-Fryslân, is dat echter helemaal niet wat er aan de hand is: "Wij hebben aan het begin van de coronacrisis heel kritisch gekeken naar ons kantoor en de veiligheid van de mensen die er werken", legt hij uit. "Tegen onze klanten hebben wij toen gezegd dat we teruggingen naar twee kantoren: Dokkum en Drachten. De andere kantoren sluiten we voor zolang dat nodig is."

Plofkraken

Er speelt volgens Mous ook nog iets anders mee. "Aan het begin van de coronacrisis waren er meerdere plofkraken mei sealbagapparaten." Dat zijn automaten waarmee mensen aan de buitenkant van de bank zelf geld kunnen storten. Rabobank besloot na die plofkraken het aantal filialen met die apparaten terug te brengen. Mous: "In samenspraak met andere banken werd bepaald waar nog wel van die apparaten zouden blijven staan. Bij Rabobank werd toen gekozen voor Drachten en Dokkum."

Nog steeds dicht

En halfjaar later zijn de gesloten filialen echter nog steeds niet open. Waarom is dat? Mous: "Onze mensen werken voor 80-90 procent thuis en wij zijn heel zorgvuldig in het opnieuw openen van kantoren. Inmiddels hebben we in Fryslân weer een aantal kantoren geopend, waaronder dat in Surhuisterveen. We kijken ook naar de mogelijkheden om andere kantoren weer te openen."

Geen definitieve sluiting

De lastigheid zit zich er volgens Mous in dat de kantoren coronaproof moeten worden gemaakt. Daar wordt niet meteen haast achter gezet omdat Rabobank ook merkt dat de fysieke kantoren minder klanten trekken. Mous: "Veel klanten komen eigenlijk nooit op kantoor en doen alles digitaal. Die ontwikkeling gaat zo snel dat wij daar kritisch naar kijken." Het is volgens Mous echter de bedoeling dat het Rabobank-filiaal in Burgum gewoon weer opengaat.