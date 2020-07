VIDEO: Kitsurfen bij de Afsluitdijk, "Als het waait, wil ik 't niet missen."

Kitesurfen is de grote passie van Koen van Bolhuis. Als het ook maar een beetje waait, is hij niet meer te houden. Koen wordt dan onrustig en moet het water op. "Als het waait, dan wil ik dat niet missen," zegt hij. Een gewone baan is niks voor Koen en daarom heeft hij in 2008 zijn eigen kitesurfschool opgericht. Het stuk IJsselmeer bij Kornwerderzand is zeer geschikt om les te geven. Er zijn geen hoge golven en het water is ondiep. Ideaal voor de beginnende cursist.