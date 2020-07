Pieter Weening debuteert zaterdag voor Trek-Segafredo: "Het wordt een slagveld"

Strade Bianche

Het seizoen begint voor Weening met Strade Bianche. Dat is een eendaagse wedstrijd in Italië over 184 kilometer. Volgens de wielrenner is het te vergelijken met Parijs-Roubaix. "Het is een speciale en nerveuze wedstrijd, met allemaal onverharde stroken. Je moet er goed doorheen rollen," vertelt Weening, die liever een wat andere start van het seizoen had gezien. "Het had beter in maart kunnen zijn, als er nog wat regenbuitjes waren gevallen. Het wordt een slagveld. Ik heb er wel naar uit gekeken, maar had wel liever een paar wedstrijden met een aanloopje."

Twee maanden stond Weening officieel onder contract. Hij is kortgeleden een aantal weken op trainingskamp geweest in de Italiaanse bergen om zich daar met de ploeg voor te bereiden op het seizoen. Dat deden ze met de ploeg die de Giro zal rijden. Weening was de enige buitenlander tussen allemaal Italianen. "Dan weet je wel wat de taal is aan tafel. Ik versta er wel iets van, maar als er een hele snelle conversatie bezig is, mis ik wel veel. Ze praten ook wel een beetje Engels, dus het komt wel weer goed, maar ik zal wel wat aan mijn talen moeten doen," lacht de 39-jarige wielrenner.