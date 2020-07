Auto belandt in water na achtervolging met de politie in Berltsum

Aan het einde van de avond werd in Berltsum een auto staande gehouden omdat de bestuurder mogelijk onder invloed was. Het voertuig werd opgemerkt door andere automobilisten, die de auto slingerend over de weg zagen rijden. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en ging er daarna vandoor. De politie zette de achtervolging in.

Weiland in

Nabij De Pream besloot de bestuurder een weiland in te duiken en de politie zo af te schudden. Aan het einde van het weiland was echter een sloot, waar de auto in reed.

Omdat eerst nog niet bekend was of de verdachten nog in het voertuig zaten, werden de brandweer en een ambulance opgeroepen. Al snel bleek dat er niemand meer in het voertuig zat. De omgeving werd daarop afgezocht naar de inzittenden.

Drie inzittenden

De bestuurder werd verderop in de omgeving aangehouden. Een bijrijder zijn gegevens werden genoteerd omdat er niet genoeg bewijs was om deze aan te houden. Een derde inzittende werd gewond aangetroffen in een achtertuin en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voertuig is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald en vervolgens door de agenten doorzocht.