KNRM meer in actie vanwege boten in problemen bij Pollendam voor Harlingen

De Pollendam ligt naast de vaargeul van Harlingen naar Terschelling en Vlieland. Net voor de ingang van de haven. Nu er weer meer boten op het water zijn, krijgt de KNRM ook steeds meer meldingen van mensen die bij de dam opvaren. "Het lijkt er op dat we de laatste tijd wel wat extra gevalletjes hebben van de Pollendam. Wij doen als KNRM reddingen over de hele Waddenzee, maar het lijkt erop dat we toch een concentratie hebben gehad in de laatste weken", vertelt Derk van Dieren van de KNRM in Harlingen.

Lokale kennis

De KNRM ziet dus dat het vaker voorkomt en heeft ook wel een idee waardoor dat komt. "Ik denk dat het toch ligt aan reisvoorbereiding en het gebrek aan lokale kennis", zegt Van Dieren. Op de dam staan wel palen met het getal 30 erop. Dat betekent dat boten 30 meter van de dam af moeten varen. Maar dat gebeurt niet altijd. "Er is zelfs nog een betere oplossing. Een meter of 100 vanaf de Pollendam ligt een recreatiegeul tussen de groene en de gele tonnen, het zogeheten hanenrak. Dat is de beste route om de haven van Harlingen richting Vlieland en Terschelling te verlaten, want dan heb je geen last van de commerciële scheepvaart en je zit ver genoeg van de Pollendam af om veilig te kunnen varen."