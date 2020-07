Diverse verkeersboetes op Terschelling uitgedeeld

Op Terschelling heeft de politie donderdag diverse verkeersboetes uitgedeeld in de surveillance. Zo hebben vijf bestuurders van scooters een proces-verbaal gekregen omdat ze reden op een plek waar dat niet mag. Een beginnend bestuurder en een beroepschauffeur zijn aangehouden met te veel alcohol in het bloed. Ook voor hen is een proces-verbaal opgemaakt.