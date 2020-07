"Ik heb meestal braakneigingen vlak voor de start"

Riemer van der Velde woont aan de Langwarder Wielen. Normaal is het een komen en gaan van bekende Nederlanders op de Langweerder dag van de SKS. Dit jaar blijft het stil in de tuin. Van der Velde is te gast in It Skûtsjesjoernaal. Met hem praten we over voetbal en loslaten, maar ook over het skûtsjesilen.