Fierljepper vliegt publiek in: leermoment voor Ljeppers Boun in coronatijd

Dijk was net zo blij me de sprong als dat veel andere toeschouwers waren. "Dat was fantastisch natuurlijk. Het is wel te begrijpen dat het publiek opgetogen is, evenals Galama zelf. Maar het kan absoluut niet dat hij zo het publiek in liep. Hij hebben daar wel enkele reacties op gekregen. We hebben meteen duidelijk gemaakt dat het zo niet kan. En het is ook met Ysbrand besproken. Daar was hij zich ook wel van bewust. Maar in de euforie van zijn sprong is hij het publiek in gelopen en liet hij een soort huldiging over zichzelf heen komen. Maar dat kan niet. Hij ziet ook in dat het zo niet had gemoeten."

Het ging even mis

De voorzitter legt nog eens uit wat de regels zijn. "Je moet anderhalve meter uiteen zitten. Families mogen wel bij elkaar zitten, dus dat kan op beeld wel wat vertekenen. Er is steeds een toezichthouder op het terrein die mensen aanspreekt. En er wordt zo nu en dan omgeroepen vanuit de bus om afstand te houden. Voor de ljeppers geldt dat ze op het terrein van de schans moeten blijven. Er is ook een aparte route voor de ljeppers, zodat ze gescheiden blijven van het publiek. Dat zijn de regels en die zijn bekend. Maar woensdagavond ging het even mis."

Daarom zal er beter op toe worden gezien dat de regels nog strenger opgevolgd worden, zegt Dijk. "Je moet het steeds weer onder de aandacht brengen. Galama heeft ook een voorbeeldfunctie voor andere ljeppers. Maar hij zal het niet weer doen."