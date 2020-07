Strandverkiezing: Ameland heeft het meest schone strand

De jury heeft sinds de star van de inspecties voor het eerst een 10 uitgedeeld. "Op Ameland klopte alles dit jaar: van paviljoen tot parkeerplaats en van de vloedlijn tot de verre omtrek van de opgangen. Een ontzettend knappe gezamenlijke prestatie van gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers." Daarnaast heeft Ameland ook het meest duurzame paviljoen: Strandpaviljoen Sjoerd in Nes.

"We kijken bij de parkeerplaatsen en fietsenstallingen, we lopen via de opgangen het strand op, kijken bij een paviljoen en verder langs de vloedlijn en op het strand. De Zeeuwen hadden jaren het schoonste strand, dus het is wel leuk dat Ameland het nu heeft," zegt Henk Kleim Teeselink van de jury.

Volgens de gemeente Ameland zijn er veel vrijwilligers bezig om het strand schoon te houden. De gemeente noemt als voorbeelden de schoonmaakacties van Juttersvereniging Ameland en van Jeugdherberg Stayokay.