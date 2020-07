Dalstra heeft het moeilijk: gevels reinigen in plaats van rijden in de touringcar

"Als je maar twee bussen in Europa hebt tijden, dan zitten er ook een stuk of 20 chauffeurs thuis. Wij willen toch graag een beetje in gesprek met elkaar. We zeiden: we kunnen wel wat opknappen om de deur heen, maar dat is eigenlijk meer om de tijd te verdrijven dan dat het mooi is. De chauffeurs zelf willen ook graag rijden," zegt Dalstra.

Seizoen verloren

Er zijn ook veel minder gasten in de bus. "Normaal kunnen er een stuk of 32 mee, nu maar een stuk of 16. Dus dat levert niets op. Ons seizoen is compleet verloren. Dus we wachten wel op steun. We houden ons goed aan de maatregelen voor hygiëne, er wordt goed schoongemaakt en de chauffeurs hebben daar extra materiaal voor mee. De mensen moeten een mondkapje op en kunnen hun handen met handgel wassen. En ze moeten een gezondheidsverklaring inleveren. Dan kunnen we op reis."