Nieuwe perronkappen op station Leeuwarden: "We willen de overlast beperken"

De monumentale perronkappen bestaan uit de palen op de perrons en de constructies erbovenop. Het station van Leeuwarden is 130 jaar oud en de constructie is aan vervanging toe. Volgens projectmanager van ProRail Jim van Leersum voldoen de kappen niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. ''De bedoeling is dat het station weer in de oude staat terug komt. De oplossing zoeken we dus ook met name onder de grond, in de fundering'', zegt Van Leersum.

Overlast

De restauratie kan voor overlast zorgen bij reiziger, maar ProRail probeert de overlast zo klein mogelijk te houden. ''Het in onvermijdelijk. Als je gaat werken op een station zal er overlast ondervonden worden.'' Met name de komende weekenden zullen mensen wat hinder hebben van de verbouwing. Van Leersum: ''Het kan zijn dat in de komende weekenden een aantal treinen niet rijden, maar dat hebben we zoveel mogelijk proberen te beperken. Reizigers krijgen hoogstens een andere looproute of kunnen last hebben van het geluid, maar voor de rest blijft alles eigenlijk zoals we het gewend zijn.'' De renovatie van de kappen zullen in ieder geval nog tot eind 2022 duren.