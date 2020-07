Provincie pakt 25 jaar na 'Fryslân fernijt' weer bestuurlijke vernieuwing op

Het uitgangspunt voor bestuurlijke vernieuwing is in 2020 een stuk gunstiger dan in 1995, denken de drie mannen. "Je kunt nu als bestuurder zeven dagen in de week contact hebben met je achterban, dat is fantastisch. Ik raad de provincie aan om goed gebruik te maken van de mogelijkheden voor digitale inspraak", zegt oud-commissaris Hermans.

Het inrichten van een digitaal platform voor directe inspraak is een van de zeven voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in de basisnotitie waar de provincie Fryslân de komende herfst mee aan de slag wil. Een ander voorstel is een burgerbudget, waarbij burgers bepalen waar de provincie geld aan uitgeeft. Wil zoiets zin hebben, dan moet het burgerbudget wel 'substantieel' zijn. De provincie denkt eerder aan miljoenen dan aan tonnen. Het is de komende herfst aan de Staten om te beslissen met welke voorstellen de provincie als eerst aan de slag gaat.

Fryslân als experimenteer-provincie

Net als 25 jaar geleden wordt Fryslân weer een soort van experimenteer-provincie op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Commissaris Brok is goed gewaarschuwd door de mislukking in de jaren '90 en zal nu zijn best doen om het proces beter te laten verlopen. De commissaris haakt daar aan toe dat het daar niet om gaat om wat hij wil. "het gaat er om wat de mensen in Fryslân willen."

Volgens oud-burgemeester Apotheker ligt het voor de hand om Wetterskip Fryslân bij de provincie onder te brengen, omdat beide organisaties veel raakvlakken hebben. Je krijgt zo volgens hem een sterker Fries middenbestuur, dat ook nog eens meer geld heeft. Loek Hermans ziet niks in dat voorstel. "Als je waterbeheer ondergeschikt maakt aan de politieke waan van de dag, dan houden we geen droge voeten in dit land."

Brok ziet meer in een intensieve samenwerking met 'de vrienden van het waterschap'. "Als het om de veenweide gaat, kan een Statencommissie heel goed vergaderen met het waterschapsbestuur om de zaken goed af te stemmen." De commissaris zegt niet uit te zijn op discussies over nieuwe bestuurlijke structuren. "Het gaat mij om de inhoud. Als het om structuren gaat, gaat alle energie en aandacht daarnaartoe en dat is juist niet de bedoeling."