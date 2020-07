Operaasje Fryske Flagge: Douwe Lawerman woont in Noorwegen, maar blijft Fries

Douwe Lawerman woont al een hele poos in Noorwegen, maar hij is er wel over uit wat eigenlijk zijn thuis is. "Ik praat wel eens Noors, maar ik blijf altijd ene Fries. Onze zoon van 12 spreekt het wel erg goed, maar voor een ouder iemand is dat lastiger. Ik ben in 2009 verhuisd. Maar ik blijf altijd Fries. Er kwam een aanbieding voor een steengroeve van een Nederlands bedrijf, daar heb ik destijds gewerkt. Omdat ze mensen nodig hadden, ben ik naar Noorwegen vertrokken."

Westelijke punt

Hij vertelt dat hij tocht best een mooie plek heeft in het land. "Ik woon bijna op een eiland in de Noordzee, op een van de meest westelijke puntjes van Noorwegen. Er worden wel veel windmolens gebouwd, maar verder is het hier hartstikke mooi."

Van het coronavirus heeft Lawerman eigenlijk geen last. "Ze hebben hier de boel wel onder controle. Het wordt aardig afgeschermd en mensen houden zich goed aan de regels."